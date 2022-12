Ogni giorno vi parliamo di TikTok e di tutto il male che vi si può trovare, in particolare i trend che portano sempre più spesso i giovani a compiere azioni tutt’altro che positive. E’ indubbio, in parallelo, che spesso la piattaforma nasconda anche situazioni esilaranti e molto divertenti.

In questi giorni è andato virale un video che potremmo quasi definire epico, la stessa autrice lo descrive come surreale ed assolutamente divertente, la didascalia riporta “quando tuo papà vuole fare una sorpresa“, giustamente, “per il compleanno di tua mamma“, ma la stessa “è talmente shockata che sviene“. Prima di cercarlo su TikTok e farvi, speriamo, una risata, provate ad immaginare la scena.

TikTok: il video del momento

La moglie sta tornando a casa dopo una dura giornata di lavoro, all’apertura della porta si trova di fronte il marito, e la figlia che riprende tutto con lo smartphone, pronti a farle una piacevole sorpresa per i festeggiamenti. Peccato che per lo shock, e la felicità annessa, la donna svenga cadendo a peso morto, i due partecipanti iniziano a ridere a crepapelle, domandandosi se effettivamente sia “svenuta” o stia fingendo.

Non preoccupatevi, la donna sta benissimo e si è ripresa in pochi minuti; il motivo è più complesso di quanto potreste pensare, la signora si era recata a trovare la figlia, che vive da sola, senza però sapere che a mezzanotte il marito si sarebbe recato presso la medesima abitazione per festeggiare assieme il compleanno. Che dire, sorpresa assolutamente riuscita.