I filtri sono sempre più comuni ed utilizzati da tutta la community che popola i social network, oltre ai tantissimi presenti su Instagram, in questi giorni sta facendo discutere AI Manga, un filtro disponibile su TikTok che trasforma le immagini in veri e propri manga.

Basta poco, anzi pochissimo, per andare virali su TikTok, la piattaforma giustamente offre agli utenti le medesime possibilità di successo, senza privilegiare coloro che dispongono di un elevato quantitativo di follower. Nessuno si sarebbe mai aspettato che AI Manga, un filtro tanto semplice quanto efficace, sarebbe stato in grado di conquistare il cuore di 37,9 milioni di utenti, tanti sono i video pubblicati nel corso delle ultime ore.

TikTok, il filtro AI Manga è davvero incredibile

Utilizzarlo è semplicissimo, vi basta avere una immagine che ritrae un volto, o anche la figura intera della persona che volete trasformare in un manga, premere un tasto ed il gioco è fatto. Il filtro può essere utilizzato sia su Android che iOS, estendendo al massimo la compatibilità generale, con la promessa comunque di risultati sempre più incredibili.

L’intelligenza artificiale che anima il filtro non è perfetta, anzi spesso i cani si trasformano in gatti, e viceversa, ma nonostante ciò apprezziamo moltissimo i risultati che possono raggiungere. Naturalmente, nel caso in cui vi trovaste in difficoltà, basterà una semplice modifica dello scatto, per ottenere risultati molto più vicini alla realtà.