TikTok è il luogo perfetto per valutare gli acquisti online, il 65% degli italiani dice sì

Secondo quanto riportato ultimamente da alcune notizie redatte da quotidiani di rilievo, più di sei utenti su sette all’interno della celebre piattaforma social cinese TikTok avrebbero dichiarato di utilizzare la piattaforma celebre per i suoi video brevi per staccare durante la giornata o magari per rilassarsi alla fine di quest’ultima. Oltre il 92% inoltre prova emozioni positive dopo aver passato in rassegna tutti i video del famoso social, ma non finisce qui.

In Italia infatti una percentuale che consiste nel 58% degli utenti, ha affermato di riuscire a fidarsi di alcuni marchi dopo averne sentito parlare ufficialmente da alcuni dei Creator che si trovano su TikTok. Il 65% inoltre fa sapere di fare molto affidamento su quelle che sono le recensioni online e i consigli degli stessi, i quali spesso indicano cosa acquistare online. Questo significa in poche parole che TikTok serve tantissimo alle persone per avere un indirizzo nell’acquisto di diverse categorie di prodotti direttamente dal mercato e-commerce online, proprio come riportato.

TikTok: dal prossimo anno arrivano tre nuove tendenze ma a rubare la scena sarà sempre l’intrattenimento

Stando alle analisi della stessa società che ha analizzato tali percentuali, la quale prende il nome di What’s Next Report, le tendenze del prossimo anno saranno principalmente tre e andranno a riguardare più ambiti. Il primo sarà l’intrattenimento che diventerà ancora più personalizzato con le persone che cercheranno spensieratezza e divertimento per il loro benessere. TikTok dunque potrà diventare un luogo di condivisione oltre che di stimolo per cambiare alcuni aspetti della vita delle persone.