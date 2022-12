Come ogni anno, Tesla ha riservato annunci significativi per l’aggiornamento software che verrà rilasciato durante le festività natalizie. Apple Music, feed live delle telecamere interne, videogiochi per i nuovi proprietari di Model S e Model X e molto altro saranno finalmente integrati dopo molte anticipazioni.

Nei giorni che precedono il Natale, Tesla rilascia sempre un significativo aggiornamento software per i suoi veicoli, e quest’anno non è diverso. Ci sono grandi annunci da fare, alcuni dei quali sono già stati resi pubblici nei giorni scorsi in maniera del tutto ufficiosa.

Tesla, scaricate l’ultimo aggiornamento

L’integrazione diretta di Apple Music nell’interfaccia utente è stata la caratteristica che è stata accidentalmente messa in mostra dalle automobili esposte al Petersen Museum. È possibile che questa sia la funzione che tutti aspettano. Naturalmente, per utilizzarla dovrai avere un abbonamento, così come è necessario farlo con Spotify e altri servizi; tuttavia, chiaramente non è più necessario passare dal tuo smartphone per utilizzare la tua raccolta musicale Apple.

Gli utenti potranno anche utilizzare Steam nelle nuove Model S e Model X, entrambe ora in consegna in Europa. Come più volte detto, le automobili in questione hanno una potenza pari a quella della Playstation 5. Di conseguenza, le centinaia di giochi disponibili tramite la piattaforma Steam non dovrebbero avere problemi, e Tesla cita Cyberpunk 2077 come esempio. La compatibilità viene mantenuta anche con i controller wireless.

La modalità Track, prima assente dalla Model 3 ma successivamente inclusa nella Tesla Model Y Performance, è ora operativa. Per gli amanti degli animali, la modalità cane migliora. Oltre a mantenere costante la temperatura dell’abitacolo e ad avvisare i pedoni con un messaggio sul display, la videocamera interna ora rimane accesa e visualizzabile da remoto dall’app mentre è attivo il Dog Mode. Ciò ti consente di tenere sempre d’occhio il tuo animale domestico, anche quando non sei nel veicolo.

In termini di divertimento, il Light Show ha in serbo per te anche qualcosa di unico. A beneficio di chi non lo conosce, è la capacità di dare inizio ad uno spettacolo fatto di luci, movimenti e musica che viene eseguito dal veicolo da solo. Inoltre, arrivano anche le chiamate Zoom, ma solo per le auto con processore Ryzen.