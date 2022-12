Steve Jobs oggi secondo l'intelligenza artificiale, ecco come sarebbe se fosse vivo

Uno dei padri fondatori del mondo della tecnologia che ci stiamo godendo attualmente non può essere che Steve Jobs. Il fondatore di Apple ha lasciato nel cuore dei fan dell’azienda tantissime sue citazioni, insegnamenti ma soprattutto prodotti che hanno visto poi un’evoluzione nel tempo arrivando agli attuali iPhone, MacBook e tutta la line-up the Apple.

Chiaramente in molti si chiedono cosa sarebbe successo se non fosse passato a miglior vita alcuni anni fa, o magari ancora come sarebbe il suo volto al giorno d’oggi. A pensarci sarebbe proprio l’intelligenza artificiale, la quale sarebbe stata utilizzata da un artista proprio per creare un’immagine riportata ai giorni nostri del celebre padre fondatore del mondo Apple.

Steve Jobs al giorno d’oggi: ecco come sarebbe il co-fondatore di Apple

Come è possibile vedere all’interno della fotografia spuntata fuori, Steve Jobs indossa la sua solita camicia nera a maniche lunghe e si mostra sorridente e spensierato. Il viso mostra un colore molto più vivo, lasciando dimenticare le ultime immagini alle quali Steve ci aveva abituato prima di lasciare questo mondo. Chiaramente si nota come all’interno dell’immagine risulti più vecchio, cosa che molto probabilmente fa ancora più effetto. Quest’opera è stata effettuata da un artista in Turchia, il quale è stato in grado di realizzare delle immagini basate sull’intelligenza artificiale basate sulle celebrità. Potete quindi dare uno sguardo alla foto e notare come sarebbe Steve Jobs oggi se fosse ancora vivo. La sua età sarebbe di 67 anni. Ricordiamo che morto all’età di 56 anni, 11 anni fa, per un cancro al pancreas.