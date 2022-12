I veri alberi di Natale appena tagliati se portati a casa possono lasciare delle sorprese inaspettate, e in questo caso parliamo di quasi 400 uova di mantide religiosa che devono ancora schiudersi.

Il post di un utente di Facebook che è diventato virale prima delle vacanze nel 2017 sta facendo di nuovo il giro del mondo per questo motivo.

“Se ti capita di vedere una massa di uova delle dimensioni di una noce sul tuo albero di Natale, non preoccuparti, taglia il ramo e mettilo nel tuo giardino. Sono 100-200 uova di mantide religiosa!” scrisse Daniel Reed all’epoca. “Non portarli dentro, si schiuderanno e moriranno di fame!”

Reed ha stimato un totale di 200 uova, ma la società di giardinaggio Safer Brand ha affermato che potrebbero essercene anche di più, forse fino a 400 uova.

Fortunatamente non sono pericolose

Se le sacche di uova non vengono rimosse, probabilmente inizieranno a schiudersi “dopo essere state al chiuso per diverse settimane“, afferma online il Dipartimento dell’agricoltura della Pennsylvania, Bureau of Plant Industry. “Quando ciò accade, numerose minuscole mantidi iniziano ad uscire in cerca di cibo”.

Queste creature inizieranno a mangiarsi a vicenda se non riescono a trovare un’altra fonte di cibo, secondo l’ufficio, che ha esortato coloro che acquistano veri alberi di Natale a cercare le “masse di uova sull’albero prima che venga portato in casa.”

“Taglia qualsiasi piccolo ramoscello con una massa di uova attaccata e mettilo in un arbusto o albero sempreverde all’aperto. In primavera, le uova si schiuderanno e le mantidi avranno a disposizione cibo appropriato“, ha aggiunto l’ufficio.

Sebbene questi insetti siano carnivori, non rappresentano una minaccia per l’uomo, secondo il National Geographic.