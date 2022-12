Samsung, grandi novità sui SoC prodotti in casa con una nuova divisione

Si parla già da diverso tempo dei prossimi lanci che riguarderanno il mondo degli smartphone, con Samsung che risulta particolarmente attiva proprio per quanto concerne il suo prossimo top di gamma che prenderà il nome di Galaxy S23. Si avrà quindi un particolare step da parte della casa sudcoreana, la quale porterà i chip Qualcomm Snapdragon nei sui top di gamma Galaxy anche per quanto riguarda il continente europeo. Si tratta di una soluzione che viene adottata ufficialmente dopo diversi anni, più precisamente non succedeva da quando fu lanciato il vecchio Galaxy S5.

La volontà è infatti quella di lavorare ad una prossima versione dei chip Exynos, i quali potrebbero inviare in un futuro non troppo lontano una nuova era. Infatti ci sono stati tanti cambiamenti che sono giunti in seguito ai problemi delle ultime generazioni. I cambiamenti in questione avrebbero inciso particolarmente anche sul team di sviluppo, il quale avrebbe optato per la nascita di una nuova divisione interna a Samsung, la quale si occuperà molto probabilmente dello sviluppo dei prossimi SoC.

Samsung: una nuova divisione interna per lo sviluppo dei SoC

Tale divisione nasce all’interno di Samsung Mobile EXperience, soluzione nuova visto che quella che si era occupata dei processori Exynos faceva parte di Samsung System LSI.

Non è ancora chiaro in questo momento se questa nuova divisione sostituirà completamente quella vecchia o se arriverà in suo affiancamento con il compito di ottimizzare ulteriormente i prodotti. Al momento però le idee di Samsung sembrano molto chiare e pare che l’intento sia quello di provare a cambiare definitivamente spartito.