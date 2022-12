Netflix, le serie tv di Gennaio che non puoi assolutamente perdere

Manca sempre meno all’entrata del mese di Gennaio e noi non stiamo più nella pelle: quali serie tv porterà il vento del 2023? Al momento vi parliamo di sole tre opere della nuova lista di Netflix, ma tornate a trovarci per conoscere l’elenco completo!

Netflix: le nuove serie tv per tutti i gusti

La vita bugiarda degli adulti (4 gennaio)

Iniziamo dalla serie tv ispirata al romanzo omonimo di Elena Ferrante. Al centro della storia c’è Giovanna, alla scoperta dei vari volti di Napoli durante gli anni ’90. La città è divisa a metà tra la parte di sopra e quella di sotto, nonché quella “per bene” e quella lasciata allo sbaraglio. In ogni caso Giovanna qui non trova stimoli e oscillerà tra difficoltà e smarrimento.

Ginny e Georgia 2 (6 gennaio)

Nel 2023 si farà strada anche la seconda stagione di Ginny e Georgia, basata sul rapporto tra mamma-figlia e i loro nuovi sogni, nuovi amori ed obiettivi di vita. Chi sarà la più matura tra le due? Senza dubbio l’impacciata quindicenne Ginny Miller! Quanto a Georgia… dopo anni di spostamenti, non vede l’ora di trasferirsi nel New England per dare ai suoi figli una vita normale da proteggere con le unghie e con i denti.

Vikings Valhalla 2 (12 gennaio)

L’elenco al momento si conclude con Vikings Valhalla. I protagonisti sono il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), sua sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e il principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Nella seconda stagione vedremo i personaggi dopo la tragica caduta di Kattegat, un evento determinante per i loro destini. Decideranno così di scappare in Scandinavia e mettersi nuovamente alla prova.