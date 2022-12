La Nuova Zelanda sta cercando di proteggere i giovani dai prodotti del tabacco.

In una prima mondiale, la nazione ha approvato una nuova legge che aumenterà ogni anno l’età legale per fumare. In base a questa politica, i neozelandesi nati dopo il 2008, quindi i giovani di età pari o inferiore a 14 anni, non potranno mai acquistare legalmente sigarette.

Secondo The Guardian, la legge storica fa parte della campagna decennale della Nuova Zelanda per diventare un paese completamente libero dal fumo entro il 2025. È accompagnata da una manciata di altre misure progettate per rendere inaccessibile il fumo, comprese le restrizioni sui negozi che possono vendere sigarette e maggiori finanziamenti per i servizi sanitari legati alla dipendenza da nicotina.

“Questa legislazione accelera i progressi verso un futuro senza fumo“, ha dichiarato in un comunicato stampa la dott.ssa Ayesha Verrall, ministro della salute associato del paese. “Migliaia di persone vivranno vite più lunghe e più sane, e il sistema sanitario guadagnerà 5 miliardi di dollari non avendo bisogno di curare le malattie causate dal fumo, come numerosi tipi di cancro, infarti, ictus e amputazioni .”

Vale la pena notare che le nuove leggi sul tabacco della Nuova Zelanda non influiranno sulle vendite di sigarette elettroniche o vaporizzatori. Dati recenti mostrano che molti hanno scambiato il fumo di sigarette con lo svapo, facendo eco alle tendenze comportamentali tra gli adolescenti negli Stati Uniti.

Una questione di salute prima di tutto

Lo svapo tra gli adolescenti statunitensi ha raggiunto il picco nel 2019 con 5,4 milioni di utenti segnalati. Nel frattempo, un rapporto pubblicato a ottobre ha rilevato che gli adolescenti americani hanno svapato con maggiore frequenza dall’inizio della pandemia di COVID-19.

Nel 2019, il governo degli Stati Uniti ha approvato Tobacco 21, una legge federale che ha innalzato l’età minima per la vendita di prodotti del tabacco da 18 a 21 anni. Questa legge si applica alla vendita di sigarette, sigari e sigarette elettroniche.

I pericoli del fumo di sigarette e altri prodotti del tabacco sono numerosi e ben noti. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le sigarette sono collegate a una vasta gamma di gravi problemi di salute, tra cui un aumento del rischio di malattie cardiache, cancro ai polmoni, malattie polmonari e ictus.

Più di 16 milioni di americani convivono con una malattia causata dal fumo. Le persone che smettono di fumare hanno prospettive di salute molto migliori, soprattutto se smettono in giovane età, ma è più facile a dirsi che a farsi poiché le sigarette creano dipendenza.