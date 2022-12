Jeans, questo modello raro oggi vale un fortuna

All’asta si può trovare qualsiasi cosa, ma nessuno immaginerebbe mai di imbattersi addirittura in un paio di jeans risalenti a ben 165 anni fa. Stiamo parlando del 1857, anno in cui la “Ship of Gold” fu “vittima” di un terribile nubifragio. Tenendo presente che si tratta di un vero e proprio reperto storico, riuscite a dedurre il suo attuale valore di vendita all’asta?

Jeans: ciò che rimane della Ship of Gold

Prima di conoscere i dettagli sull’origine dei jeans e sul loro attuale costo, scopriamo insieme le info riguardanti la “Ship of Gold“, nonché la Nave D’oro. Questa SS Central America era un piroscafo di 85 metri che viaggiava avanti e indietro tra l’America centrale e la costa orientale degli Stati Uniti. Il suo continuo viaggio si concluse però il 12 settembre 1857, quando l’imbarcazione era diretta da Panama verso New York. Su questa c’erano infinità di passeggeri, ma anche merci importanti come grandi quantità d’oro, e proprio da qui prese il suo nome.

Dopo una vita passata tra le onde del mare, il piroscafo venne dannosamente colpito da un uragano mentre si trovava al largo della costa della Carolina. La nave smise di funzionare e affondò insieme a 425 dei suoi passeggeri e 13.600 chilogrammi d’oro. Questi ultimi vennero ritrovati alla fine degli anni ’80 sul fondo dell’Atlantico.

Ma torniamo ai jeans. Oltre alla quantità di anni che questi pantaloni possiedono, cosa li rende speciali? Dal materiale e dalla distinta patta a cinque bottoni, la casa d’aste Holabird Americana è riuscita a scoprire che si tratta del primo modello realizzato da Levi Strauss & Company intorno al 1850. I famosi pantaloni sono stati venduti alla bellezza di 100.000 euro.