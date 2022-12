Iliad nella giornata di ieri ha deciso di confermare i listini legati alla prima metà del mese di dicembre anche nella seconda metà del mese. Ciò significa che anche a Natale gli utenti potranno attivare la promozione, figlia di un upgrade della classica Giga 120. Nei listini del provider francese è infatti ancora presente la tariffa Flash 120.

Iliad, sino a Natale offerta con 120 Giga e 5G a costo zero

Gli utenti che attivano questa promozione si troveranno a pagare 7,99 euro ogni trenta giorni ed avranno un ticket che prevede telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 120 Giga per la navigare in internet.

I vantaggi della Flash 120 di questi ultimi giorni sono inoltre confermati in toto. Gli utenti che sottoscrivono questa promozione, oltre ai benefici di costi da ribasso e soglie di consumo molto elevate, potranno anche optare sul servizio della tecnologia 5G. Le connessione di rete ad alta velocità, che già sono disponibili in grandi aree della nostra nazione, saranno disponibili per tutti gli abbonati senza alcun extra, e quindi a costo zero.

La strategia commerciale di Iliad per quanto concerne il 5G è quindi del tutto opposta a quella di altri provider come TIM e Vodafone. Iliad, storicamente non chiede alcun extra ai suoi abbonati per la navigazione con le reti di alta velocità. Ciò è valido sia per coloro che attiveranno in questi giorni la Flash 120 sia per gli abbonati che nei mesi scorsi hanno scelto la Giga 120.