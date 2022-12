Dopo i rumors e le indiscrezioni di questi ultimi mesi, cominciano ad arrivare le prime conferme ufficiali della nuova serie tv basata sulle avventure del personaggio di Kratos. Nel corso delle ultime ore, infatti, Amazon Prime Video ha confermato ufficialmente l’arrivo della prima serie tv ispirata a God of War.

God of War, ci siamo: arriva la conferma ufficiale da parte di Amazon Prime Video

Finalmente ci siamo. Come già accennato in apertura, in queste ore è arrivata la conferma ufficiale dell’arrivo della prima serie tv ispirata al videogioco realizzato da Santa Monica. La pagina Twitter ufficiale di Amazon Prime Video ha infatti da poco confermato l’arrivo della nuova serie tv di God of War.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Secondo la sinossi ufficiale pubblicata qualche giorno fa sul sito Deadline, in particolare, questa serie si ispirerà alle vicende del videogioco uscito nell’anno 2018. Stando a quanto riportato da Katherine Pope, ovvero la presidente di Sony Pictures Television Studios, la serie sarà un live-action. Tuttavia, per il momento non sono stati rivelati dettagli sulla scelta del cast. Ecco qui di seguito la sinossi ufficiale della serie tv di God of War.

“La serie segue le vicende di Kratos, il Dio della Guerra che, dopo essersi esiliato per allontanarsi dal suo passato sanguinolento nell’antica Grecia, ha deposto per sempre le sue armi nei regni del Nord, a Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos si prepara ad affrontare un pericoloso viaggio con suo figlio – il cui legame è particolarmente debole – per disperdere le ceneri della moglie sul picco più alto del regno, il suo ultimo desiderio. Kratos si renderà presto conto che questo viaggio nasconde un’avventura epica che metterà alla prova il labile legame con suo figlio e lo costringerà a combattere nuovi mostri e divinità per il bene del mondo.”