Gli Anelli del Potere, i nomi delle registe della prossima stagione

Una delle serie TV che ultimamente ha raccolto più successo in giro per le piattaforme streaming è tratta di certo Gli Anelli del Potere. La produzione basa tra su Il Signore degli Anelli, che è stata ufficialmente lanciata il mese scorso da Prime Video di Amazon, ha portato milioni di visualizzazioni. Gli utenti sono rimasti particolarmente colpiti da questa serie, la quale non ha lasciato che l’essenza de Il Signore degli Anelli si perdesse.

Gli Anelli del Potere: tre registe a capo della seconda stagione

Sono state infatti 100 milioni le persone in tutto il mondo che hanno visto il contenuto in tutti i suoi episodi. A quanto pare sarebbero arrivate nuove notizie in merito allo show, il quale proseguirà con una seconda stagione che vedrà a capo le tre registe. La produzione attualmente è in corso nel Regno Unito. Questa notizia precede quella che vedrà tanti nuovi attori entrare a far parte del cast. Ognuna delle tre registri che sono Charlotte Brändström, Sanaa Hamri e Louise Hooper, dirigeranno più episodi della prossima stagione.

La Brändström dirigerà ben 4 episodi della seconda stazione secondo le anticipazioni, mentre Hamri e Hooper si occuperanno rispettivamente di due episodi ciascuna.

Il pubblico quindi già non sto più nella pelle e attende queste novità che si vedranno all’interno della prossima stagione del famoso show. Stando a quanto riportato le novità non riguardano solo la direzione da parte delle registe ma anche tanti nuovi elementi che entreranno a far parte della produzione. Ovviamente non appena ci saranno dei nuovi aggiornamenti in merito non esiteremo a riportarveli proprio qui sulle nostre pagine.