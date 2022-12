Euronics vuole assolutamente fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, per questo motivo ha lanciato una spettacolare campagna promozionale con la quale spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino rispecchia alla perfezione il trend del momento, con la possibilità di godere di un risparmio incredibile sull’acquisto di smartphone e non solo. I prezzi sono attivi, come al solito del resto, solo ed esclusivamente in negozio, ma sono estesi ad ogni singolo punto vendita dislocato sull’intero territorio nazionale.

Euronics, occhio allo sconto, i prezzi sono shock

Euronics mette la freccia alle offerte con il lancio di nuovi sconti speciali, e la possibilità comunque di garantire l’accesso a prodotti di altissimo livello, senza spendere poi così tanto.

Offerte senza pietà da parte di euronics, il focus, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, è diretto sui prodotti per la casa, in particolare troviamo la presenza di un bellissimo Dyson V12 Slim, proposto a soli 499 euro, come anche della macchina per il caffè più richiesta del momento: la Magnifica De’Longhi, può essere acquistata con un esborso finale di soli 399 euro.

Coloro che invece si ritrovano a voler acquistare un prodotto Philips, potranno decidere di abbracciare la Serie 200, proposta a soli 299 euro, una cifra di tutto rispetto per un dispositivo di fascia bassa dalle ottime performance; in alternativa, volendo puntare ad una macchina a cialde, ecco arrivare la Nescafé genio S, disponibile a 74,90 euro.