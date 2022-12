Le bollette gas e luce tornano a salire in corrispondenza del Natale. Il “regalo” che gli italiani troveranno sotto l’albero non sarà quindi piacevole, nonostante il trend di fine 2022 segua in maniera lineare l’andamento degli ultimi mesi relativamente al rincaro delle forniture energetiche.

Bollette, l’ultimo rincaro dell’anno per il gas

Gli analisti hanno stabilito una nuova percentuale media sugli aumenti di fine anno, in particolare modo per la componente gas. In base alle stime la percentuale sui rincari sarà maggiore del +13,5% rispetto ai costi di novembre.

Nel solo mese di dicembre, gli italiani dovrebbero trovarsi a pagare un costo medio di 160 euro al mese per la componente gas. La stima media è stata calcolata in base al modello della famiglia standard italiana, composta da quattro persone. I costi per le bollette di dicembre, considerate anche le spese per il riscaldamento degli ambienti e per le classiche decorazioni natalizie, potrebbero essere ancora già alti per quanto concerne la componente luce.

Con la nuova legge finanziaria, il Governo Meloni ha messo in campo un fondo dal valore di 21 miliardi, utili a cancellare gli oneri di sistema e a garantire un sostegno alle famiglie con reddito più basso. Questo fondo sarà utile sino al mese di marzo, quando verosimilmente dovranno essere previste nuove risorse da stanziare per la primavera.

Le risorse messe in campo dal Governo però coprono solo relativamente il netto aumento dei prezzi per la componente energetica. A differenza degli altri periodi natalizi, in questo 2022, tutti i cittadini saranno chiamati ad azioni con uno sguardo responsabile al risparmio energetico.