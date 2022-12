Emerse nuove ricerche che mirano a stravolgere per sempre le batterie per smartphone e altri dispositivi mobile così come le conosciamo oggi. Le batterie convenzionali per eccellenza sono quelle agli ioni di litio, soprattutto per le prestazioni che garantiscono in rapporto al prezzo. Le batterie del futuro saranno quattro volte più veloci e molto più potenti.

I ricercatori più esperti non hanno dubbi, è solo questione di tempo: le batterie agli ioni di litio diventeranno presto storia vecchia. La combinazione dei nuovi materiali e di tutte le ultime tecnologie consentirà di realizzare batterie più efficienti e incredibilmente più veloci. Di ben quattro volte rispetto agli standard cui siamo abituati.

Al momento i risultati migliori in questo campo sono stati ottenuti in Australia, da un team di ricercatori dell’Università di Sydney. Sono riusciti a realizzare una batteria duratura e resistente che supera qualsiasi aspettativa. Vita e capacità di queste nuove batterie sono garantite da materiali innovativi in questo settore, come il sodio e lo zolfo.

Batterie agli ioni di litio presto saranno storia vecchia, nuovi materiali per renderle quattro volte più veloci

Le batterie ideate da questi ricercatori australiani si ottengono in gran parte estraendo e lavorando il sale presente nelle acque marine. Questo implica che la soluzione offerta con questo nuovo prodotto non solo batte quelle agli ioni di litio esistenti, ma è fortemente eco-friendly. Sfruttando il sale delle acque marine si ottengono materiali meno tossici, che salvaguardano l’ambiente e lo danneggiano sicuramente molto meno rispetto agli ioni di litio. Ricordiamo che una scoperta del genere sarebbe rivoluzionaria su più fronti, soprattutto se consideriamo che non sono presenti solo in smartphone e altri dispositivi di dimensioni ridotte.

Anche le auto elettriche, ad esempio, montano le stesse batterie. Rinnovarle potrebbe dare il via ad una rivoluzione nel settore. Tuttavia, più facile a dirsi che a farsi. Come in ogni ricerca che si rispetti. Per quanto i risultati del team di ricercatori australiani siano incredibili e promettenti, passare da una ricerca in laboratorio ad una produzione vera e propria di queste batterie, in più campi e su larga scala, non è così semplice e immediato come potrebbe sembrare.