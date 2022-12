In generale, quando i grandi produttori di smartphone rilasciano degli aggiornamenti è sempre bene eseguirli in quanto tendono a risolvere delle vulnerabilità presenti nel sistema operativo.

Questo è quanto accaduto recentemente con Apple che, con un nuovo aggiornamento è andata a risolvere un fastidioso problema su iPhone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple risolve una vulnerabilità su iPhone

iPhone oggi è a rischio di essere violato da attaccanti che possono sfruttare una vulnerabilità di sicurezza del tipo zero-day, cioè che è stata scoperta quando è già sfruttata attivamente dai criminali informatici. Il colosso di Cupertino Apple, lo scorso 30 novembre ha rilasciato un aggiornamento del sistema operativo iOS del telefono, portandolo alla versione 16.1.2.

Quest’ultima consente di eliminare il rischio violazione presente negli apparecchi. L’aggiornamento è disponibile per tutti gli iPhone che supportino iOS 16, cioè i modelli dall’iPhone 8 in poi. Dopo aver spiegato al momento del rilascio che la modifica introduceva degli “importanti aggiornamenti di sicurezza”, Apple è poi tornata sull’argomento nelle ultime ore spiegando che l’aggiornamento ha risolto una falla in WebKit, il motore del browser che alimenta Safari e altre app, che se sfruttata potrebbe consentire l’esecuzione di codice dannoso sul dispositivo di una persona.

La vulnerabilità di WebKit è stata scoperta dai ricercatori di sicurezza di Google, che ha al suo interno un Gruppo di analisi dei rischi che si occupa di fare ricerca su tutte le piattaforme informatiche e che negli ultimi due anni ha stabilito un vero e proprio record nella segnalazione di insicurezze su tutte le piattaforme e non solo Android o Windows, ma anche macOS, iOS e Linux. Finalmente possiamo non più preoccuparcene.