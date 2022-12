Molti hanno paragonato Elon Musk a Steve Jobs. Sono entrambi visionari che si sono spinti oltre i confini e creato il panorama tecnologico che conosciamo e amiamo oggi. Ma Musk e Apple non hanno sempre avuto il meglio delle relazioni. Nel 2013, Apple ha tentato di acquistare Tesla senza successo.

Quindi, nel 2017, Musk ha cercato di vendere Tesla ad Apple per evitare il fallimento durante lo sviluppo della Model 3. Quindi, nel 2021, sono venute alla luce nuove rivelazioni su questo accordo, facendo sembrare che Musk avrebbe venduto Tesla solo se Apple lo avesse nominato CEO di Apple. Inutile dire che da allora sembra che i due giganti della tecnologia non siano stati in buoni rapporti.

Un rinomato analista Apple ha affermato che la società si è recentemente assicurata un partner per l’inclusione di internet satellitare per il prossimo iPhone 14, e molti si sono chiesti se questa partnership avrebbe coinvolto Starlink di Musk.

L’analista in questione è Ming-Chi Kuo. È specializzato nello scavare nelle finanze di Apple per capire la loro prossima mossa al fine di informare le catene di approvvigionamento dell’Asia-Pacifico sul modo migliore per adattarsi commercialmente, consentendo ai fornitori di essere un passo avanti rispetto al gioco. Quindi, quando dice che Apple sta facendo una grande mossa, vale la pena ascoltarlo.

Ming-Chi è uno scrittore di Medium, e questa notizia è arrivata in un articolo che ha scritto per la piattaforma il 29 agosto. In questo articolo, ha mostrato che non solo l’iPhone 14 avrà la connettività satellitare, ma anche che l’iPhone 13 ha già l’hardware per farlo. L’unico motivo per cui l’iPhone 13 non utilizza attualmente la connettività satellitare è perché manca un fornitore.

Tuttavia, Apple si è recentemente assicurata il proprio fornitore ed è ora in procinto di consolidare un modello di business con il suddetto.

Il motivo per cui Apple vuole una connessione satellitare per i propri iPhone è abbastanza evidente. Consentirebbe ai suoi utenti di inviare messaggi ed effettuare telefonate in qualsiasi parte del mondo. Quindi, sia che tu fossi sul Monte Everest o nel mezzo del Sahara, potresti comunque chiamare. Come puoi immaginare, questa funzione darà ad Apple un serio vantaggio.

Una connessione diretta al satellite

O almeno lo avrebbe fatto. Di recente, T-Mobile ha annunciato che utilizzerà i satelliti Starlink di Elon come torri 5G in orbita. Quindi T-Mobile condividerà la sua licenza 5G con Starlink, consentendo alla prossima generazione di satelliti di iniziare a operare nello spettro 5G (così come nel loro spettro attuale) e fornire ai clienti T-Mobile che possiedono telefoni 5G una copertura universale.

Ma conoscendo Apple, molti pensano che la società non si lascerà sfuggire un occasione simile. E potrebbe non essere una decisione così sciocca. A differenza di T-Mobile, Apple non possiede una licenza 5G, e nemmeno nessuno degli operatori satellitari. Ciò significa che Apple non può utilizzare questo spettro e dovrà invece connettersi utilizzando le frequenze native del provider satellitare. Se progettato correttamente, questo potrebbe effettivamente essere positivo e potrebbe consentire al servizio di connessione satellitare di Apple di offrire una velocità più affidabile e più veloce rispetto al servizio T-Mobile 5G Starlink.