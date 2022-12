L’Unione Europea (UE) ha votato vari progetti di legge che costringeranno Apple a ripensare alla sua intera strategia attorno al suo grande business dell’iPhone. E la nuova legislazione avrà un impatto su tutti i dispositivi prodotti da Apple, non solo su quelli venduti nell’UE.

Per cominciare, l’iPhone deve avere una porta USB-C per la ricarica. Ancora più importante, l’UE costringerà Apple ad aprire l’iPhone agli app store di terze parti e rendere iMessage compatibile con altre app di chat, tra cui RCS.

Abbreviazione di Rich Communications Services, RCS sostituisce gli SMS da uno standard adottato da Google. Ma un nuovo rapporto afferma che Apple non sta attualmente valutando l’adozione di RCS in iMessage.

Un vantaggio per Apple

Inoltre, secondo Bloomberg, Apple sta lavorando per portare il supporto per gli app store di terze parti su iPhone e iPad per conformarsi alla nuova legge dell’UE.

Tuttavia, la società non sta attualmente lavorando per incorporare il supporto RCS in iMessage: “Gli ingegneri ritengono che un tale cambiamento potrebbe danneggiare la crittografia end-to-end e altre funzionalità di privacy offerte da iMessage. La società inoltre non sta attualmente prendendo in considerazione l’integrazione di RCS, o altri servizi di comunicazione associati, un protocollo di messaggistica che Google e altri stanno spingendo Apple ad adottare.”

Una tale funzionalità colmerebbe il divario tra iPhone e Android.

L’UE potrebbe multare Apple e costringerla ad adottare RCS nei prossimi anni. E Apple ha tutto il tempo per decidere se rispettare il DMA dell’UE. Forse Bloomberg ha torto e Apple sta già lavorando per implementarlo sui nuovi iPhone. L’UE potrebbe non essere l’unico regolatore a imporre standard alle società tecnologiche con una nuova legislazione.

Ma anche se Apple porterà il supporto RCS a iMessage, non si sa quando accadrà.

iMessage continua ad essere un enorme vantaggio competitivo per l’iPhone. E ogni giorno che iMessage rimane un’esclusiva per iPhone, Apple può acquisire nuovi clienti. Ecco perché Google sta cercando di costringere Apple ad aprire iMessage a RCS.