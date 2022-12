WindTre è pronta per dichiarare guerra agli altri operatori telefonici del nostro paese, la nuovissima campagna promozionale è ricca di occasioni con giga quasi gratis che vengono indistintamente offerti a coloro che provengono da determinate aziende.

In fase di attivazione della promozione, dovete infatti sapere che l’accesso risulta essere riservato a coloro che si ritrovano in determinate condizioni, ovvero che richiederanno la portabilità del numero originario da uno specifico operatore telefonico, ampiamente e debitamente descritto nella promo stessa.

WindTre, la nuova promozione da urlo

Le migliori promozioni di windTre appartengono alla serie Go, con la quale comunque gli utenti si ritrovano indubbiamente a poter godere di bundle quasi invidiabili, a prezzi che partono da soli 7,99 euro al mese.

La più interessante dell’intera selezione non poteva che essere la WindTre Go 150 Flash + Digital con Easy Pay, proprio quest’ultima definizione vi deve far ricordare che il pagamento del canone sarà obbligatorio tramite carta di credito o conto corrente bancario, in nessun modo sarà possibile fruire degli stessi contenuti, pagando tramite il credito residuo.

A prescindere da ciò, con il versamento di soli 8,99 euro a rinnovo, il cliente si ritrova a poter approfittare di illimitati minuti da poter utilizzare verso chiunque, a cui aggiungere anche 200 SMS da inviare a chi si vuole, nonché 150 gb di traffico dati alla massima velocità.

Non mancano altre varianti, in genere depotenziate in termini di contenuti, ma comunque altrettanto interessanti. Il consiglio, per avere un’idea di ciò che vi aspetta, è di collegarsi direttamente al sito ufficiale.