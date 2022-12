In occasione del Natale WindTre aggiorna la sua offerta Di Più FULL 5G. I nuovi clienti hanno ora la possibilità di attivarla e ricevere una quantità di Giga ancora più alta e uno smartphone 5G incluso nel prezzo.

WindTre: tutti i dettagli sull’offerta con 200 GB e smartphone incluso!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G Christmas Pack è rivolta a tutti i nuovi clienti del gestore, i quali possono effettuare l’attivazione della tariffa richiedendo una nuova linea o procedendo con il trasferimento del numero da un altro operatore.

In qualsiasi caso basterà recarsi in uno dei punti vendita o accedere al sito ufficiale del gestore per poter acquistare la nuova SIM e portare a termine l’attivazione dell’offerta.

I nuovi clienti dovranno sostenere soltanto una spesa di 14,99 euro al mese per ricevere i seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

WindTre è solito apportare delle modifiche alla sua offerta proponendo periodicamente smartphone differenti a costo zero. Questo mese gli interessati hanno la possibilità di ottenere uno Xiaomi Redmi 10 5G senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva. Lo smartphone sarà incluso nel costo di rinnovo dell’offerta che, essendo disponibile soltanto in versione Easy Pay, richiederà il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

I nuovi clienti che non abbineranno all’offerta lo smartphone previsto non potranno usufruire dei 200 GB di traffico dati inclusi. WindTre in questo caso permetterà di ottenere soltanto 100 GB al mese. Resterà in ogni caso incluso il servizio Call center senza attese, che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento senza dover affrontare spese extra, chiamando il numero 159.