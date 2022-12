WindTre continua ad accelerare sul fronte della telefonia mobile, anche in quest’ultima parte dell’anno. In occasione del periodo natalizio, il gestore arancione proporrà agli utenti offerte ancora più vantaggiose e low cost, anche per garantire ampia concorrenza ad Iliad ed alle sue popolari tariffe. Da non perdere, ad esempio, in casa WindTre la proposta chiamata Go Unlimited Star+.

WindTre regala Giga senza limiti a Natale

La WindTre Go Unlimited Star+ anche a Natale può essere descritta come la promozione più vantaggiosa del momento, grazie ad un ticket che assicura consumi pressoché illimitati ai costi più bassi del mercato.

I clienti che decidono di attivare la Go Unlimited Star+ potranno beneficiare di Giga senza limiti per la connessione di rete, laddove disponibile anche con la tecnologia del 5G inclusa, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia ed anche SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Per quanto concerne il prezzo, gli utenti che optano per questa tariffa si troveranno a pagare solo 7,99 euro ogni trenta giorni.

La Go Unlimited Star+ prevede inoltre una serie di garanzia per tutti i clienti. Ad esempio, gli utenti avranno la sicurezza di un costo bloccato, nei sei mesi successiva alla sottoscrizione della SIM. Ciò significa che nel primo semestre il provider non potrà applicare rincari né sui prezzi né rimodulazioni sulle soglie di consumo.

Prevista per questa promozione una quota di attivazione dal valore di 10 euro. Sarà anche propedeutico ai fini dell’attivazione la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o l’apertura una nuova rete con nuovo numero.