WhatsApp, probabilmente il vostro numero di telefono è finito in vendita sul Dark Web

Stando alle ultime notizie che sono state raccolte dal web, un database contenente il numeri di quasi 500 milioni di utenti che utilizzano WhatsApp, sarebbe stato recentemente messo in vendita all’interno di un forum dedicato ad alcuni hacker del Dark web. Il venditore, nella descrizione, parla di un set di numeri che contiene ben 487 milioni di numerazioni appartenenti ad utenti attivi in più di 84 paesi del mondo.

Tutti sanno che WhatsApp possiede circa 2 miliardi di utenti in tutto il mondo, numeri stratosferici che vanno a confermare una sola cosa: un quarto del totale delle persone potrebbe vedere il proprio numero in vendita all’interno del lato oscuro di Internet. La descrizione del venditore parla di numeri di telefono di più di 45 milioni di utenti provenienti dall’Egitto, 32 milioni di utenti degli Stati Uniti, 29 milioni dall’Arabia Saudita, 20 milioni tra Francia e Turchia, 10 milioni in Russia e oltre 11 milioni nel regno unito. L’Italia addirittura è posizionata al secondo posto con 35 milioni di numeri di telefono che sarebbero finiti in questo database.

WhatsApp: rubati milioni e milioni di numeri di telefono, sono stati messi in vendita sul dark web

Tale situazione mette in pericolo milioni di utenti in tutto il mondo, i quali non sarebbero stati violati per quanto riguarda il loro profilo WhatsApp, ma il loro numero sarebbe stato rubato in circostanze ancora da chiarire.

Si rischia dunque adesso di cadere in tentativi di phishing su larga scala, per non parlare di tutti gli spam che ne potrebbero derivare. Ovviamente al momento WhatsApp non ha rilasciato nessun tipo di dichiarazione in merito e probabilmente starà ancora lavorando per verificare tutto quello che sta succedendo.