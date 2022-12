Whatsapp, le Community sono arrivate anche in Italia e ci stupiranno

Come ormai sappiamo, siamo sempre gli ultimi a ricevere gli aggiornamenti della famosa piattaforma di messaggistica. Finalmente però, dopo mesi di attesa anche noi possiamo godere della nuova funzione di Whatsapp: le Community. Cosa sono e a che servono? Ecco la risposta definitiva.

Whatsapp: tutto ciò che non sapete sulle Community

A diversi mesi dal lancio delle Community di Whatsapp in beta, la nuova funzione dell’applicazione di messaggistica istantanea firmata Meta è finalmente sbarcata anche in Italia per soddisfare noi “comuni mortali”. Il merito è tutto del nuovo aggiornamento, nonché la versione 22.24.81 dell’app, disponibile da poche ore su iOS ed Android. Qui di seguito vi riportiamo il registro delle modifiche effettuate sul progetto:

Grazie alla nuova funzione, tramite le Community è possibile riunire i gruppi correlati in uno spazio dedicato, e inviare loro avvisi senza alcuna fatica. Si possono anche aggiungere gruppi nuovi o esistenti alle community. Altra novità sono i sondaggi, disponibili nelle chat ed utilizzabili tramite il tasto + e seleziona Sondaggio per iniziare. Infine vediamo le videochiamate di gruppo, ora accessibili a ben 32 partecipanti.

Whatsapp spiega che le funzioni sopra elencate saranno disponibili a tutti a partire dalle prossime settimane, ma già in molti hanno avuto il privilegio di testarle attualmente. Se siete nella categoria dei fortunati, tutto quello che dovrete fare è accedere alle Community attraverso il nuovo tab inserito nella barra sottostante dell’applicazione.

Non abbiamo ancora detto la parte più importante, ovvero la loro funzione. Le Community hanno l’obiettivo di riunire e gestire dei gruppi collegati in un unico spazio, permettendo quindi di contattare fino a 5000 partecipanti con gli avvisi univoci.