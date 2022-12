WhatsApp non si tira mai indietro quando c’è da garantire agli utenti una serie di novità relative al campo dei servizi. La piattaforma di messaggistica istantanea nel corso di questi anni ha compiuto numerosi progressi, mantenendo la sua leadership nel settore proprio grazie ad una serie di upgrade molto interessanti, tra cui quello sulla cancellazione dei messaggi già inviati.

WhatsApp, finalmente si potranno modificare i messaggi

Su tale dinamica, a breve gli utenti potranno beneficiare di un ulteriore aggiornamento a lungo richiesto, ossia la modifica dei messaggi già inviati. Senza procedere direttamente alla cancellazione del messaggio, gli iscritti di WhatsApp avranno quindi la facoltà di modificare un messaggio già inviato ad un ipotetico destinatario.

Una simile novità favorirà la semplificazione delle comunicazioni, soprattutto in presenza di un messaggio errato per errori legati a forma o battitura. Per modificare un messaggio, la procedura sarà del tutto speculare a quella già oggi disponibile sulla cancellazione. Gli utenti dovranno muoversi attraverso il menù a tendina relativo ad ogni singolo messaggio, prima che l’ipotetico destinatario visualizzi in testo o il file multimediale.

Sempre in linea con le attuali funzioni, il destinatario che riceverà un messaggio modificato potrà visualizzare una notifica, indicante l’avvenuta modifica. Questa novità sarà trasversale sia per le conversazioni singole che per le chat di gruppo.

Per quanto concerne le tempistiche, l’upgrade arriverà a breve sia su smartphone Android di ultima generazione che su iPhone. La funzione è già in fase di sperimentazione sulle diverse versioni beta della piattaforma di messaggistica istantanea.