Whatsapp ha aggiunto una nuova funzione che aiuta a liberare spazio di archiviazione sul tuo telefono.

Rintraccerà i file di grandi dimensioni che occupano spazio e ti consentirà di eliminarli in pochi secondi. La nuova funzionalità verrà aggiunta questa settimana e apparirà nella parte Archiviazione dell’app.

Ha lo scopo di ripulire parte della probabile enorme raccolta multimediale di WhatsApp che vive sul tuo telefono.

Dopotutto, molti utenti hanno centinaia o addirittura migliaia di foto o video inviati tramite WhatsApp che occupano spazio di archiviazione prezioso. L’app evidenzierà i file di grandi dimensioni che possono essere ordinati per dimensione in ordine decrescente.

Come utilizzare la nuova funzione

Inoltre sarai in grado di visualizzare in anteprima quei file prima di eliminarli. Puoi selezionare un solo elemento da eliminare o più elementi da cestinare.

“WhatsApp ha riprogettato lo strumento di gestione dell’archiviazione”, ha spiegato l’azienda di proprietà di Facebook. “Questo servirà a rendere più utile per le persone identificare, rivedere ed eliminare in blocco i contenuti che potrebbero riempire il loro telefono“.

La nuova funzionalità inizierà ad essere distribuita agli utenti di tutto il mondo questa settimana.

Ciò significa che potresti non vederla immediatamente, ma non farti prendere dal panico: prima o poi arriverà. Vale la pena tenere d’occhio gli aggiornamenti di WhatsApp nell’App Store o nel Google Play Store.

Per trovare la nuova funzionalità, vai su Impostazioni > Archiviazione e dati > Gestisci archiviazione.

Sarai in grado di visualizzare i file e i media più grandi che ti sono stati inviati, ordinarli, visualizzarli in anteprima ed eliminarli in pochi secondi.

E non dimenticare che puoi eliminare più file contemporaneamente, semplificandoti la vita.