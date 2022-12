Risparmiare con Vodafone può davvero essere molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, la corrente campagna promozionale risulta sin da subito essere una delle migliori promozioni del momento, data la possibilità di affidarsi a minuti, SMS e giga quasi illimitati.

L’accesso, ad ogni modo, risulta essere fortemente limitato, poiché l’attivazione è possibile solamente per coloro che si ritrovano a poterla richiedere con portabilità da un operatore virtuale, come ad esempio PosteMobile o Iliad, previo pagamento di un contributo che in genere corrisponde ad almeno 10/15 euro (che include promo e SIM9.

Vodafone, una campagna promozionale di alto livello

Le promozioni Vodafone da attivare indubbiamente ad occhi chiusi, non potrebbero che appartenere alla gamma Silver, le due offerte migliori del mese, che portano il consumatore ad avere la possibilità di godere di un risparmio che altrimenti non avremmo mai visto.

Entrambe sono accomunate dalla presenza di illimitati minuti e SMS, utilizzabili a piacimento, a prescindere dall’operatore finale di riferimento. Dall’altro lato della medaglia, le differenze principali le notiamo più che altro nel quantitativo di giga di traffico dati: 150GB e 200GB al mese, con navigazione possibile anche in 5G. Il prezzo finale è ad ogni modo abbordabile, parliamo di 7,99 e 9,99 euro, da versare sempre tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Le promozioni possono essere richieste direttamente nei negozi Vodafone, senza differenze territoriali o vincoli di alcun tipo, sono accessibili solo con portabilità del numero originario.