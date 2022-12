Very Mobile non vuole sentire ragioni, vuole in tutti i modi cercare di rubare i clienti alle altre realtà del territorio nazionale, proponendo difatti una promozione veramente assurda, se non ricchissima di contenuti, ad un prezzo quasi mai visto prima d’ora.

L’attivazione, come accade quotidianamente nel caso delle promo di Vodafone e TIM, è possibile solamente per gli utenti che si trovano in una condizione specifica, ovvero sono in uscita da un operatore virtuale (definito comunemente MVNO), a cui aggiungere anche Iliad. La portabilità è obbligatoria, ma la richiesta può comunque essere presentata direttamente dal sito ufficiale, con consegna e SIM completamente gratuite.

Very Mobile, tutti gli sconti e l’offerta migliore

La promozione di base include minuti e SMS illimitati da poter utilizzare a piacimento verso chiunque in Italia, a cui comunque poter aggiungere 150 o 220 giga di traffico dati al mese, alla massima velocità disponibile. I prezzi rispettivi sono di 7,99 e 9,99 euro a rinnovo, a prescindere dalla variante che avete deciso di richiedere a tutti gli effetti.

Tra le novità importanti del periodo, ricordando che la richiesta potrà essere presentata entro e non oltre il 9 gennaio 2023, troviamo l’aggiunta di 100 giga completamente gratis, in questo modo si potranno addirittura raggiungere anche 330 giga, senza modifiche sostanziali al prezzo di vendita. La promessa, ad ogni modo, e di non assistere ad alcuna rimodulazione contrattuale, nei momenti immediatamente successivi all’attivazione, cosa che sempre più spesso promettono i vari operatori virtuali, proprio per contrastare la prassi ad esempio di Vodafone e altri.