TIM fa paura, ecco i migliori sconti con le nuove offerte Wonder e Young a 7 euro

Secondo quanto riportato, TIM ha scelto questo periodo per lanciare le sue migliori promozioni mobili e per battere la concorrenza. Tutti quelli che aspettavano una proposta da TIM, ora potranno essere ben contenti visto che ce ne sono addirittura tre molto diverse tra loro.

In basso sono descritte le migliori offerte del momento da parte del gestore italiano per filo e per segno. Potete notare sia i prezzi che tutti i contenuti che servono.

TIM: arrivano le migliori offerte piena di contenuti che riguardano tre soluzioni in particolare, c’è anche quella per gli Under 25

Il provider infatti ho pensato innanzitutto al pubblico giovane, il quale potrà portare a casa una proposta molto interessante, la Young, che ogni mese mette a disposizione il meglio. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti da inviare a tutti e inoltre anche 100 giga per navigare sul web in 5G. Il prezzo corrisponde massimo 9,99 € al mese.

Non finisce però qui dal momento che ci sono altre due soluzioni molto gettonate che stanno riuscendo a portare via ai vari gestori tantissimi utenti. Il merito è da attribuire alle promozioni che prendono il nome di Wonder, la FIVE e la SIX. Entrambe le soluzioni mettono a disposizione di chi le sceglie il meglio, con minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi da inviare a chiunque. Oltretutto non finisce qui visto che la prima delle due offerte offre 70 giga per navigare in 5G e la seconda 100 giga. Il prezzo cambia: la prima costa 7,99 € al mese e la seconda 9,99 euro al mese.