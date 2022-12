Un’analisi dei campioni raccolti dall’asteroide Ryugu ne ha rivelato le origini e il luogo di nascita.

I risultati hanno dimostrato inoltre che Ryugu è ora classificato come un oggetto vicino alla Terra, il suo viaggio verso il sistema solare interno è iniziato a centinaia di milioni di chilometri di distanza e miliardi di anni fa.

Gli asteroidi come Ryugu sono composti da materiale incontaminato rimasto dalla formazione del sistema solare 4,5 miliardi di anni fa. Ciò significa che contengono informazioni sullo stato chimico del primo sistema solare e potrebbero portare a una migliore comprensione di come si è evoluto il sistema solare.

Ryugu, che ora si trova a 97.000 chilometri dalla Terra, è stato visitato dalla navicella spaziale Hayabusa2 della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) nel 2019.

Nel 2020, Hayabusa2 ha raccolto e restituito campioni che ora sono stati analizzati da team di scienziati in tutto il mondo. Diversi gruppi hanno utilizzato dozzine di tecniche investigative per analizzare le qualità dei campioni, come la distribuzione degli elementi e la composizione minerale.

Un team, dell’Argonne National Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, ha utilizzato una tecnica a raggi X chiamata spettroscopia Mössbauer per cercare piccoli cambiamenti nella chimica dei campioni di Ryugu, studiando i frammenti di ciascuna particella. I loro risultati sono stati sorprendenti.

“Ci sono prove sufficienti per dimostrare che Ryugu sia nato nel sistema solare esterno“, ha detto in una dichiarazione Esen Ercan Alp, un fisico senior della divisione X-Ray Science dell’Argonne National Lab che ha guidato la ricerca. “Gli asteroidi trovati nelle zone più esterne del sistema solare avrebbero caratteristiche diverse da quelli trovati più vicino al sole.”

Un asteroide che proviene dallo spazio infinito

Una prova che Ryugu ha avuto origine ai margini del sistema solare è che i grani che compongono l’asteroide sono più fini di quanto sarebbero se si fossero formati alle temperature più elevate che si trovano più vicino al sole.

Inoltre, i frammenti sono porosi, indicando che un tempo contenevano acqua e ghiaccio.

L’anidride carbonica e l’acqua sarebbero esistite in forma solida a circa tre o quattro volte la distanza dal sole alla Terra, il che significa che il corpo genitore di Ryugu si trovava lontano, forse anche oltre l’orbita di Giove.

A differenza dei frammenti di asteroidi che raggiungono la superficie terrestre dopo essere precipitati nell’atmosfera ricca di ossigeno del nostro pianeta, i pezzi di Ryugu sono stati consegnati sulla Terra in contenitori sigillati sottovuoto, quindi non sono mai stati esposti all’ossigeno. Pertanto, il team ha potuto valutare l’ossidazione subita dai campioni di Ryugu.