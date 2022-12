Le novità di Amazon Prime Video interessano una platea sempre più alta di utenti, considerato che ad oggi la piattaforma streaming rappresenta una certezza del mercato in Italia. In attesa del prossimo anno ed in attesa del ritorno della Champions League, in questa stagione natalizia i clienti potranno accedere e serie tv e film in esclusiva, anche a tema festivi. Ad esempio, nel panorama delle esclusive vi è lo special natalizio LOL-Chi ride è fuori.

Prime Video, nuovi contenuti e costi a Natale 2022

Al netto di un palinsesto divenuto via via più ricco, nel corso di questo 2022 che si appresta alla conclusione, i costi di Prime Video sono leggermente cresciuti. Come altre piattaforme streaming, anche il servizio di casa Amazon ha previsto un piccolo extra sul suo conto: il costo per un mese di abbonamento è ora di 4,99 euro rispetto alla precedente tariffa di 3,99 euro.

Stesso discorso valido anche per chi volesse attivare un ticket annuale. In questa circostanza, gli utenti si troveranno a pagare 49,99 euro ogni 365 giorni.

I nuovi listini di Amazon hanno interessato anche le altre tariffe, come ad esempio il ticket per studenti. Il prezzo, in questa circostanza, è passato all’attuale costo di 25 euro rispetto alla precedente versione di 18 euro.

Anche con i nuovi costi, i servizi che Prime Video propone ai suoi abbonati sono sempre gli stessi. Gli utenti che sottoscrivono un ticket con la piattaforma streaming oltre ad una galleria ricca di film, serie tv, sport e documentari, potranno anche ricevere spedizioni illimitate e gratuite per gli acquisti online.