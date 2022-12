Molti utenti che stanno provando ad accedere ai servizi online di Poste Italiane stanno ricevendo vari messaggi di errore. Le difficoltà sono iniziate intorno alle ore 9.00 del 15 dicembre 2022 e nel momento in cui si sta scrivendo la situazione non è cambiata.

Sia la versione web dei siti che le app di Poste Italiane, PostePay e BancoPosta non permettono l’accesso agli utenti. In sostanza, tutto l’ecosistema sembra essere offline ad eccezione del servizio PosteID per l’accesso tramite SPID.

I messaggi di errore visualizzati sono vaghi e indicano errori generici di collegamento al server o mancanza di connessione da parte dell’utente. Questa situazione si ripresenta sia quando si prova l’accesso inserendo le proprie credenziali, tramite PosteID o tramite riconoscimento biometrico.

L’ecosistema di siti e app di Poste Italiane non funziona, gli utenti non riescono ad accedere ai propri account e verificare il saldo dei conti e delle carte

La conferma dei problemi ai servizi online di Poste Italiane arriva anche dal sito DownDetector. La piattaforma mostra come il problema sia diffuso e generalizzato in tutta Italia con segnalazioni in continua crescita.

Continueremo a monitorare la situazione per informare tutti gli utenti su quando sarà possibile tornare ad utilizzare i servizi di home banking attraverso il portale web o le app dedicate ai vari servizi.

Aggiornamento ore 13.56: nonostante alcuni rallentamenti, le app di Poste Italiane hanno ripreso a funzionare permettendo l’accesso ai vari servizi. Tuttavia, non sempre si ottiene l’accesso al primo tentativo e bisogna ritentare più volte. I caricamenti in app non sono velocissimi, ma la situazione sembra in miglioramento. Inoltre, all’interno delle app viene confermato che i sistemi sono in aggiornamento e, quindi, non è possibile ancora visualizzare alcuni valori.