Dallo scorso 13 dicembre 2022 l’operatore virtuale NT Mobile, in occasione delle festività natalizie, ha lanciato una nuova promozione dedicata alla ricarica online, in particolar modo dedicata alla ricarica da 10 euro.

Una promo simile era stata lanciata anche in occasione del Black Friday, dove alcuni clienti hanno potuto ottenere un bonus del 50% sulla ricarica da 20 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NT Mobile lancia una nuova promozione dedicata al periodo natalizio

Con questa nuova iniziativa ai clienti dell’operatore virtuale viene proposto un bonus del 25%. In questo modo, effettuando una ricarica dal valore di 10 euro, sostanzialmente si riceve un accredito complessivo pari a 12,50 euro di traffico telefonico, con il quale poter pagare dunque anche il rinnovo delle offerte. Questa iniziativa, salvo cambiamenti nei prossimi giorni, è disponibile fino al prossimo 31 dicembre 2022.

A differenza di quella lanciata per il Black Friday, in questo caso la ricarica bonus è ottenibile esclusivamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore. Nel suo sito ufficiale, nella pagina dedicata alla ricarica online, adesso sul taglio di 10 euro l’operatore indica dunque un bonus del 25%, specificando appunto un credito complessivo pari a 12,50 euro. Rimangono disponibili anche i bonus precedenti per i tagli da 50 euro, 75 euro e 100 euro.

I bonus ancora disponibili quindi sono del 5% per la ricarica da 50 euro, del 7% per la ricarica da 75 euro ed infine del 10% per la ricarica da 100 euro, oltre ovviamente al bonus appena lanciato. Per scoprire tutte le offerte vi ricordiamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore, sicuramente ne troverete una che fa al caso vostro!.