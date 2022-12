Il colosso Motorola nel corso del mese di agosto 2022 pubblicò un elenco in cui venivano riportati tutti gli smartphone che, una volta uscito, avrebbero ricevuto il sistema operativo Android 13.

Molti utenti, in seguito alla pubblicazione dell’elenco degli smartphone, rimasero poco soddisfatti in quanto erano solamente dieci. Ora Motorola ha deciso di raddoppiare a venti!. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola: gli smartphone che riceveranno Android 13 sono venti

Fortunatamente, recentemente, la società ha aggiornato quell’elenco, ampliandolo in maniera importante, infatti come appena anticipato, i dispositivi che verranno aggiornati ora sono venti. Difatti, sul forum ufficiale l’azienda, in risposta ad un utente, ha diffuso i nomi degli smartphone che riceveranno il major update.

Partiamo, ovviamente, con il nuovo Razr 2022 e proseguiamo con tutta la gamma di Edge 20 e 30, Moto G Stilo 5G, Moto G 5G, Moto G82, Moto G72, Moto G62, Moto G52, Moto G42 e Moto G32. Sempre a proposito dell’aggiornamento, uno degli agenti di Motorola ha affermato che i dispositivi in questione inizieranno a ricevere l’aggiornamento all’inizio del 2023.

Al momento non c’è ancora una tempistica precisa, dunque, ed è ormai certo che in tal senso occorre attendere ulteriori comunicazioni ufficiale. Infine, sempre Motorola, qualche giorno fa, ha presentato il suo primo dispositivo del 2023: si tratta di Moto G Play (2023), un entry level di tutto rispetto.