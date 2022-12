L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco aggiornato il suo catalogo. A partire dal 13 dicembre 2022, in particolare, l’operatore ha reso disponibili due nuove offerte mobile davvero pazzesche. Queste ultime includono infatti ben 230 GB e 300 GB di traffico dati.

Kena Mobile propone due nuove offerte mobile con tanti giga per navigare

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a stupire gli utenti e soprattutto la concorrenza. Come già accennato, infatti, l’operatore ha da poco reso disponibili ben due nuove offerte di rete mobile davvero notevoli. La prima di queste è l’offerta Kena 9,99 230 GB. Quest’ultima, come suggerisce il nome, include ogni mese 230 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo è di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito in promozione fino al prossimo 9 gennaio 2023.

La seconda offerta di rete mobile proposta dall’operatore virtuale è Kena Dati Promo 300 GB. Quest’ultima comprende ogni mese ben 300 GB di traffico dati. Il costo è di 11,99 euro al mese e, anche in questo caso, il costo di attivazione è gratuito in promozione.

Ricordiamo inoltre che giusto l’altro giorno l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha lanciato una nuova promo che permette di ottenere 100 GB di traffico extra in omaggio per tutti coloro che attivano una nuova offerta. Per i già clienti sarà anche possibile ottenere questo bundle extra da sfruttare oltre al traffico dati incluso nella propria offerta, ma sarà necessario pagare un importo pari a 1,99 euro.