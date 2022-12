Iliad per ancora poche ore garantirà a tutti gli abbonati la possibilità di attivare una tariffa estremamente vantaggiosa come la Flash 120. I clienti che decidono di attivare tale promozione, pensata ad hoc per la prima parte del mese di dicembre, si troveranno a pagare 7,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate ed SMS senza limiti verso tutti con 120 Giga per navigare in internet anche con il 5G incluso.

Iliad, per il 2023 niente app ufficiale su Android e iPhone

Le tariffe low cost rappresentano oramai un vero marchio di fabbrica per il provider francese. Ciò che invece ancora lascia perplessi alcuni utenti è l’impegno sul fronte dei servizi. Ad esempio, come noto, Iliad ancora non ha previsto per i suoi abbonati la disponibilità di un’app ufficiale.

Tanti clienti dell’operatore transalpino guardano proprio al prossimo 2023 come anno buono per il lancio di un’app ufficiale. Le notizie però su questo fronte non lasciano sperare, almeno per il momento, ad un drastico cambio scenario. Durante la prima parte dell’anno in arrivo, infatti, Iliad non rilascerà alcuna app ufficiale per i suoi clienti. Ciò significa che gli abbonati dovranno continuare ad utilizzare il sito ufficiale dello stesso provider francese per la gestione del proprio profilo tariffario.

Non ci sono novità nemmeno per gli utenti che hanno uno smartphone Android. Ricordiamo, infatti, che da qualche mese sul Google Play Store di Android sono state eliminate numerose app parallele che garantivano attraverso i canali del Google Play Store la gestione del profilo tariffario su smartphone.