Alcuni scienziati hanno riprodotto in laboratorio il fenomeno che ha creato la vita nelle profondità dell’oceano 4 miliardi di anni fa. I risultati del nuovo studio offrono indizi su come è iniziata la vita sulla Terra.

Il tutto è stato mostrato in un video time-lapse di un cratere idrotermale in miniatura che si forma in laboratorio, come farebbe nell’oceano della Terra primordiale. Le prese d’aria naturali possono continuare a formarsi per migliaia di anni e crescere fino a decine di iarde (metri) di altezza.

L’astrobiologa Laurie Barge e il suo team del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, stanno lavorando per riconoscere la vita su altri pianeti studiando le origini della vita qui sulla Terra. La loro ricerca si concentra su come gli elementi costitutivi della vita si formano nelle prese d’aria idrotermali sul fondo dell’oceano.

Per ricreare le prese d’aria idrotermali in laboratorio, il team ha creato i propri fondali marini in miniatura riempiendo i bicchieri con miscele che imitano l’oceano primordiale della Terra. Questi oceani di laboratorio fungono da vivai per gli amminoacidi, composti organici essenziali per la vita così come la conosciamo. Come i mattoncini Lego, gli amminoacidi si accumulano l’uno sull’altro per formare le proteine, che costituiscono tutti gli esseri viventi.

Un modo per capire come si è sviluppata la vita

“Capire fino a che punto puoi spingerti solo con sostanze organiche e minerali prima di avere una cellula reale è davvero importante per capire da quali tipi di ambienti potrebbe emergere la vita”, ha affermato Barge, ricercatore principale e primo autore del nuovo studio, pubblicato su la rivista Atti della National Academy of Sciences. “Inoltre, indagare su come cose come l’atmosfera, l’oceano e i minerali nelle prese d’aria influiscono su questo può aiutarti a capire quanto è probabile che ciò sia accaduto su un altro pianeta“.

Trovato intorno a crepe nel fondo marino, le prese d’aria idrotermali sono luoghi in cui si formano crateri naturali, rilasciando fluido riscaldato sotto la crosta terrestre. Quando questi interagiscono con l’acqua di mare che li circonda, creano un ambiente in costante mutamento, necessario affinché la vita si evolva e cambi. Questo ambiente oscuro e caldo alimentato dall’energia chimica proveniente dalla Terra potrebbe essere la chiave di come la vita potrebbe formarsi su mondi più lontani nel nostro sistema solare, lontano dal calore del Sole.

“Se abbiamo queste prese d’aria idrotermali qui sulla Terra, forse reazioni simili potrebbero verificarsi su altri pianeti“, ha detto Erika Flores del JPL, coautrice del nuovo studio.