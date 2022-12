Dark Web, tra i numeri telefonici venduti dagli hacker potrebbe esserci anche il vostro

Spesso si crede che la rete internet sia limitata a quella in cui solitamente navighiamo, purtroppo però dobbiamo distruggere tale convinzione comune. Ebbene, quella che vediamo è solamente una piccola punta dell’iceberg, composto per lo più dal dark web. Nei bassifondi dell’internet si nascondono i peggiori truffatori in circolo, capaci di fare qualsiasi cosa, anche di vendere milioni di numeri telefonici. Fate attenzione, perché tra questi potrebbe esserci anche il vostro!

Dark Web: la situazione è più grave del previsto

I ricercatori di Check Point hanno fatto luce su una realtà inquietante: nel dark web circolano dei numeri provenienti da ben 108 nazioni. Ma di chi sono?

I venditori dichiarano che si tratti di numeri appartenenti ad utenti WhatsApp, ma nulla è ancora certo, solo che 35 milioni di questi sono numeri italiani. Le liste, salvate in file .txt, sono rimaste in vendita per 4 giorni e ora sono addirittura gratuite per gli hacker. Il prezzo di ogni set di dati varia in base al paese a cui i numeri appartengono. Per esempio i più costosi sono gli utenti statunitensi, a ben 7.000 dollari per circa 32 milioni di record.

Ma com’è possibile tutto ciò? Non è ancora chiaro come i ladri del web siano entrati in possesso dei numeri. Al momento si crede che sia stato riutilizzato il leak di Facebook del 2019, e se così fosse, prepariamoci a svariati attacchi di phishing, vishing e smishing. Il che significa: maggiore attenzione nei confronti di SMS sospetti, link sconosciuti e richieste di dati personali.

“Con milioni di record disponibili sul dark web, è altamente probabile che questi tipi di attacchi aumenteranno” ha confermato Check Point. “È anche possibile che gli hacker possano ottenere accesso ad altri servizi online servendosi dei numeri di telefono, con conseguenze disastrose”. Nell’incertezza noi di Tecnoandroid vi consigliamo dal profondo del cuore di muovervi con discrezione tra un social e l’altro (e non solo).