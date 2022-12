WhatsApp, tre trucchi gratuiti e segreti da scoprire subito

Nonostante i tanti aggiornamenti che hanno portato innumerevoli funzioni, WhatsApp resta sempre una delle applicazioni che vede nelle applicazioni esterne di terze parti una vera e propria miniera. A testimoniarlo sono gli stessi utenti che col tempo hanno imparato a scoprire alcuni segreti di questa favolosa piattaforma di messaggistica. Tempo fa furono eliminate diverse applicazioni, le quali permettevano anche di spiare le persone, ma oggi ce ne sono altrettante davvero interessanti e che non vanno oltre i limiti imposti dalla legalità.

WhatsApp continua ad offrire funzionalità interessanti ma ce ne sono alcune davvero incredibili con app di terze parti

La prima funzionalità che tutti dovrebbero scoprire grazie ad un’applicazione di terze parti è quella che consente di spiare gli orari di entrata e di uscita su WhatsApp.

Stiamo parlando della piattaforma, la quale una volta scaricata vi consentirà di selezionare una o più persone di cui potrete avere notizie in merito all’orario preciso di entrata e di uscita riguardo a WhatsApp. Il tutto vi sarà notificato in maniera istantanea. Alla fine della giornata ci sarà anche un report completo.

Ci sono poi altre due funzionalità legate ad applicazioni di terze parti, le quali sono gratuite proprio come la prima indicata. Una di queste due, Unseen, consiste nella possibilità di passare letteralmente da invisibili su WhatsApp. Potrete infatti grazie a questa piattaforma intercettare tutti i messaggi e leggerli al di fuori. In questo modo non risulterete mai online e il vostro ultimo accesso non sarà mai registrato.

Infine se avete voglia di recuperare quei messaggi che il vostro interlocutore cancella prima che voi possiate leggerli, dovete scaricare WAMR. Questa applicazione consente infatti di registrare il contenuto delle notifiche in maniera istantanea così da non farvi perdere neanche un solo messaggio.