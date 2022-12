Lo sviluppo di WhatsApp certamente non si ferma in occasione di quest’ultima parte dell’anno. I tecnici della piattaforma di messaggistica più popolare al mondo sono ora al lavoro per garantire agli utenti una serie di interessanti novità, utili a rendere il servizio sempre più appetibile nel grande mercato delle chat.

WhatsApp, come cambiano le funzioni della chat

Tra le novità in dirittura d’arrivo per tutti gli utenti di WhatsApp vi è certamente quella inerente ai tempi per la cancellazione di un messaggio. A breve gli utenti potranno contare di un ampio lasso di tempo per procedere all’eliminazione di un testo o di un file multimediale. La piattaforma infatti garantirà due giorni di tempo in caso di mancata visualizzazione del contenuto da parte del destinatario. Questa novità riguarderà sia le chat singole che le conversazioni di gruppo.

Sempre su WhatsApp a breve gli utenti avranno la possibilità di uscire da un gruppo in maniera del tutto anonima, ossia senza lasciare una notifica agli altri componenti della conversazione. Questa novità era stata richiesta già in tempi non sospetti da grande parte del pubblico della chat.

Per una difesa sempre più strenue delle direttive sulla privacy, inoltre, WhatsApp modifica anche le norme inerenti all’ultimo accesso. A differenza di quanto previsto sino a questo momento ogni utente avrà la possibilità di nascondere il suo ultimo accesso a singoli utenti memorizzati in rubrica, senza scegliere direttamente la funzione di totale invisibilità per l’ultimo accesso.

Questi upgrade saranno disponibili presto su WhatsApp sia su iPhone che su smartphone Android.