Negli ultimi anni, molte città in tutta Italia hanno gareggiato per presentare nuove iniziative e idee volte a invogliare le persone a venire a viverci.

Nel tentativo di suscitare interesse, negli ultimi anni sono state vendute residenze da strutture fatiscenti ad una cifra irrisoria, e ci sono ancora proprietà pronte per essere vendute a prezzi stracciati, secondo la CNN .

L’ultimo giocatore ad entrare in gioco con un’offerta allettante è l’affascinante cittadina di Presicce nella soleggiata regione della Puglia.

Secondo la CNN, i funzionari hanno informato che le autorità hanno escogitato un ottimo piano in base al quale chiunque voglia trasferirsi lì riceverà fino a 30.000 euro.

La CNN ha riferito che i soldi vengono dati per acquistare una casa vuota e prendere la residenza.

Ancora meglio, le case incluse nell’accordo sono disponibili per la vendita a partire da 25.000 euro. Sono state a lungo abbandonate dai loro proprietari originari, proprio come altre case economiche in vendita in tutta Italia.

Inoltre, la posizione è fantastica, essendo vicino alle spiagge polverose di Santa Maria di Leuca e alle acque cristalline, inoltre il paese è circondato dalla bellezza naturale della regione del Salento nel tacco d’Italia.

Secondo la CNN, le autorità di Presicce sperano che la promessa di un incentivo finanziario possa rivitalizzare la loro città che si sta spopolando, dove ogni anno ci sono meno neonati.

Ecco come ricevere l’incentivo

“Ci sono molte case vuote nel centro storico costruite prima del 1991 che vorremmo vedere di nuovo vive con nuovi residenti“, ha detto alla Galileus Web il consigliere comunale Alfredo Palese. “È un peccato assistere all’abbandono di vecchi quartieri pieni di storia, architettura meravigliosa e arte”.

“Offriremo fino a 30.000 euro alle persone disposte a trasferirsi qui e ad acquistare una di queste abitazioni abbandonate“, ha aggiunto.

“Il finanziamento totale sarà diviso in due: andrà in parte all’acquisto di una vecchia casa e in parte al restyling se necessario“.

Secondo la CNN, il municipio aveva precedentemente introdotto diversi programmi per invogliare gli abitanti, come incentivi fiscali per l’avvio di nuove imprese e bonus per le famiglie con bambini.

Per poter beneficiare dell’incentivo di 30.000 euro, gli acquirenti devono trasferirsi a Presicce e acquistare una delle case pre-1991 individuate dai funzionari.