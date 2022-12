Per coloro che non hanno familiarità con Voice over WIFI, o con il VoWiFi in generale, si tratta di una tecnologia che consente di effettuare chiamate e messaggi utilizzando il WiFi.

Non confonderlo con le chiamate vocali e i messaggi su app come Facebook Messenger o WhatsApp. Con VoWiFi (chiamate Wi-Fi), puoi effettuare chiamate direttamente utilizzando il dialer del tuo telefono.

Quali sono i vantaggi di VoWiFi?

A differenza delle normali chiamate vocali, VoWiFi è più veloce con un audio più chiaro e ad alta definizione. Prima, puoi ricevere chiamate vocali HD chiare solo utilizzando un’app separata. Ma ora puoi farlo nell’app dialer nativa del tuo dispositivo. Non sono necessarie app di terze parti.

Ha anche una migliore ricezione del segnale mentre sei a casa, poiché farebbe affidamento sulla tua rete WiFi domestica. Non c’è bisogno di setacciare la ricezione del cellulare ogni volta che provi a effettuare chiamate. Puoi anche effettuare chiamate internazionali su questo. Più conveniente rispetto alle normali tariffe di roaming.

Come posso usare VoWiFi?

Per prima cosa devi avere una SIM Smart LTE. Poiché si tratta di VoWiFi, è necessario disporre di una connessione WiFi stabile con almeno 100 kbps di velocità.

Inoltre, c’è bisogno di alcuni requisiti base, alcuni tra questi: