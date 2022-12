Unieuro prova a distogliere l’attenzione degli utenti da Amazon, con il lancio di una speciale campagna promozionale, pensata quasi esclusivamente per invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di ultima generazione.

La soluzione corrente, come tutte le precedenti, risulta essere attiva sia nei negozi fisici dislocati sul territorio nazionale, che direttamente online sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare anche la spedizione gratuita verso il proprio domicilio, senza costi aggiuntivi nel momento in cui l’ordine dovesse avere valore superiore ai 49 euro canonici.

Unieuro, spettacolari le offerte speciali

Grazie al SottoCosto di Unieuro, gli utenti si possono crogiolare in una marea di promozioni molto interessanti, sebbene sia importante ricordare che le scorte sono assolutamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare molto prima del previsto.

Il modello che maggiormente ha attirato la nostra attenzione è senza dubbio l’eccellente Samsung Galaxy S22, può essere acquistato con un esborso finale di soli 599 euro, e rappresenta il migliore per rapporto qualità/prezzo. Volendo invece puntare ancora più in alto, la scelta può ricadere direttamente sul Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita a 969 euro, una cifra elevata ma che comunque risulta essere più che accessibile in confronto al listino originario.

Gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone più economico, potranno altresì pensare di mettere le mani su Honor X8, Edge 30 neo, Redmi Note 11, Galaxy A53, Galaxy A23, Realme C30, Realme C33, Xiaomi Redmi Note 11S, redmi 9A o anche Oppo A77, solamente per citarne alcuni.