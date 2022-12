TIM, ora disponibili 3 offerte tra Wonder e Young a partire da 7 euro

Tra i provider più importanti in assoluto c’è quello che tutti identificano come il gestore italiano per eccellenza, il quale prende ovviamente il nome di TIM. Dopo aver visto infatti numerose promozioni lanciate ancora una volta da un provider forte come Iliad, anche il famoso e blasonato gestore italiano ha deciso di offrire il massimo con delle offerte mai viste prima.

TIM lancia ufficialmente le sue nuove offerte Wonder e Young con tutto incluso, si arriva fino a 100 giga

TIM ad esempio ha scelto di offrire tre soluzioni molto interessanti che vedono diversi nomi. La prima è quella che tutti conoscono da una vita e che prende il nome di Young. Questa soluzione mette al cospetto del pubblico che decide di sceglierla i migliori contenuti, partendo infatti da minuti senza limiti per telefonare chiunque si voglia, passando per gli SMS senza limiti fino ad arrivare ad una connessione Internet con 100 giga in rete 5G. Il prezzo poi risulta una vera e propria occasione: solo 9,99 € al mese per tutti coloro che risultano al di sotto dei 25 anni.

A seguire non possono mancare le altre due promozioni che sono dedicate anche a coloro che superano i 25 anni. Si tratta di due nuove offerte che stanno già da qualche mese facendo un’ottima impressione a coloro che vogliono cambiare gestore. Ecco le due offerte Wonder, soluzioni che cambiano tra loro per il nome e per i contenuti. La prima delle due include infatti al suo interno minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS da inviare e soprattutto con 70 giga di traffico dati in rete 5G. Questa, che è la Wonder FIVE, costa solo 7,99 euro al mese per chi la sottoscrive.

La seconda, la Wonder SIX, concede SMS e minuti proprio come l’offerta precedente ma cambia per quanto riguarda i giga e il costo finale. Gli utenti che la scelgono potranno avere infatti 100 giga in 5G per navigare sul web con prezzo finale di soli 9,99 € al mese.