Telegram, ecco 3 trucchi che distruggono WhatsApp facilmente

Per più motivazioni WhatsApp non può fare altro che inchinarsi a Telegram, piattaforma di messaggistica con sede a Dubai che è stata in grado di sviluppare alcune funzioni davvero interessanti. Tra queste ce n’è una basilare, la quale consente al pubblico di avere a disposizione dei gruppi che si chiamano canali. Qui gli utenti possono coltivare i propri interessi guardando tutto quello che viene condiviso direttamente da chi gestisce il canale stesso. Ci sono ad esempio tanti canali con le offerte Amazon, come il nostro ufficiale.

Qui in basso trovate alcuni contenuti di altissimo livello che solo Telegram può offrire. Il tutto ovviamente gratis, semplicemente utilizzando l’applicazione.

Telegram propone delle funzionalità che WhatsApp non ha: eccone ben tre che possono convincervi a far parte della celebre piattaforma

Un’altra opportunità che potete avere solo su Telegram è quella di utilizzare l’applicazione nascondendo il vostro numero e utilizzando un nickname. In poche parole nessuno saprà chi siete se avete voglia di celare la vostra identità. Chiaramente si tratta di una funzione gratuita.

Un’altra funzionalità di cui WhatsApp certamente non dispone è quella di poter avviare delle chat segrete. Queste, che non possono essere rintracciate in alcun modo, potranno inoltre autodistruggersi con un timer impostato, il quale non lascerà alcuna traccia sullo smartphone di quello che vi siete detti con il vostro interlocutore.

Su Telegram inoltre sono presenti tante altre funzionalità, le quali possono essere scoperte in maniera molto intuitiva semplicemente scaricando l’applicazione, la quale ricordiamo ha anche una versione Premium che si paga 4,99 € al mese.