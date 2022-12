Ogni anno nel periodo natalizio il colosso giapponese Sony da la possibilità di attivare uno dei suoi servizi un abbonamento su PlayStation ad un prezzo decisamente interessante. Per il 2022, in particolare, l’azienda darà la possibilità di attivare PlayStation Plus con uno sconto notevole di 30 euro.

PlayStation Plus, sarà possibile attivare l’abbonamento con 30 euro di sconto

Da pochissimi giorni il noto colosso giapponese Sony ha reso disponibile una promozione davvero imperdibile. In particolare, a partire dal 12 e fino al 20 dicembre 2022, tutti gli interessati potranno attivare uno dei piani disponibili dell’abbonamento a PlayStation Plus con un notevole sconto.

In particolare, si tratta di uno sconto di ben 30 euro sul prezzo dell’abbonamento. Gli utenti potranno usufruire dello sconto attivando uno dei tre piani disponibili, ovvero PlayStation Plus Essentials, PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Tuttavia, si potrà usufruire dello sconto soltanto attivando soltanto l’abbonamento per 12 mesi.

Di conseguenza, gli utenti interessati andranno a pagare rispettivamente 29,99 euro per il piano Essentials, 69,99 euro per il piano Extra e 89,99 euro per il piano Premium. Insomma, si tratta senz’altro di un’occasione fantastica per tutti coloro che non hanno ancora sottoscritto l’abbonamento a uno dei piani di PlayStation Plus. Ricordiamo comunque che a breve saranno annunciati ufficialmente i nuovi videogiochi inclusi con gli abbonamenti Extra e Premium a dicembre.

Discorso differente per tutti gli iscritti all’abbonamento Essentials. I giochi inclusi a dicembre con questo abbonamento sono già stati annunciati lo scorso 6 dicembre 2022. Questi ultimi, in particolare, sono tre e sono rispettivamente Biomutant, Divine Knockout Ultimate e Mass Effect Legendary Edition.