I giochi gratis disponibili sul Play Store sono davvero tantissimi, ed altrettanto vari tra loro, sono perfettamente compatibili con la quasi totalità dei dispositivi Android, in modo da offrire agli utenti la più ampia possibilità di accesso, a prescindere dal modello di cui si è effettivamente in possesso.

Acquistare un titolo sul Play Store è semplicissimo, non dovete fare altro che aprire il link che trovate inserito nell’articolo, verrete indirizzati direttamente alla relativa pagina sullo store Android, in modo da poter poi scaricare il prodotto sullo smartphone a titolo completamente gratuito.

Le migliori offerte di natale di amazon sono in esclusiva assoluta sul canale Telegram di TecnoAndroid, scopritele subito a questo indirizzo.

Play Store, gli sconti di oggi sono spaziali

La prima applicazione non potrebbe che essere temple Run 2, un endless running tra i più famosi di sempre, che ha fatto letteralmente la storia del settore con ambientazioni uniche (un tempio antico), ed i tantissimi ostacoli da superare. Scaricatelo qui.

Un altro titolo da non perdere è Jetpack Joyride, un’esperienza in 2D in stile cartoon, nel corso della quale sarà necessario guidare il proprio personaggio in una serie di livelli ricchissimi di difficoltà, sfruttando al massimo il proprio jetpack. Installatelo da qui.

Le alternative a costo zero sono davvero tantissime, non possiamo non citare i due FPS mobile più famosi, come Modern Combat 5 e Call of Duty:Mobile (LINK), per finire con Dead Trigger 2. Questi è uno sparatutto veramente completo e ben realizzato, in cui sarà necessario farsi strada a suon di bombe e sparatorie, in un mondo costellato da zombie pronti a mangiarci il cervello (LINK).