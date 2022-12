E’ stato scoperto che i dinosauri dal collo lungo avevano la capacità di infrangere la barriera del suono grazie alla loro coda.

I paleontologi lo hanno dimostrato creando e testando una coda modello in alluminio, acciaio inossidabile, neoprene e teflon.

Il modello lungo 3,6 metri è solo un quarto delle dimensioni di una coda di sauropode, ma è in grado di produrre il caratteristico schianto che indica che può rompere la barriera del suono, ha affermato Nathan Myhrvold, fondatore e Amministratore Delegato di Intellectual Ventures, società che investe in brevetti tecnologici e ricerca.

“Ovviamente è impossibile creare una vera coda di carne e sangue“, ha detto Myhrvold a WordsSideKick.com. “Ma questo modello è fedele: ci sono 82 ossa nella coda. Ha le dimensioni corrette, ha gli angoli articolari corretti e poi ogni [vertebra] ha dei pesi su di essa per simulare il peso della carne.”

Myhrvold ha armeggiato con la coda per quasi 20 anni. A metà degli anni ’90, quando lavorava come chief strategist e chief technology officer di Microsoft Corp., si imbatté in un libro di Robert McNeill Alexander, un famoso zoologo noto per i suoi studi sulla capacità locomotiva dei dinosauri.

Non erano poi così lenti come si pensava

Una frase del libro attirò l’attenzione di Myhrvold. “Alexander si chiedeva se le code dei sauropodi Diplodocid agissero come una frusta“, ha detto Myhrvold.

I sauropodi sono i grandi dinosauri erbivori famosi per i loro lunghi colli e le lunghe code. Myhrvold si è concentrato sul genere Apatosaurus, un gruppo di enormi dinosauri vissuti da circa 155,7 milioni a 150,8 milioni di anni fa durante il tardo Giurassico.

Nel 1997, ha co-scritto uno studio con il paleontologo canadese Philip Currie sulla rivista Paleobiology suggerendo che, sulla base di un modello computerizzato, la coda di Apatosaurus louisae avrebbe potuto raggiungere velocità supersoniche, “producendo un rumore analogo allo schiocco di un frusta“, ha scritto in astratto.

L’apatosauro e altri dinosauri sauropodi con code incredibilmente lunghe potrebbero aver frustato la coda in modo supersonico per scopi di difesa, comunicazione, rivalità tra le stesse specie o corteggiamento, ha detto Myhrvold.