L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato una nuova promozione dedicata al periodo natalizio, con ben 100 Giga di traffico internet ad un prezzo molto vantaggioso.

Questa nuova promozione di natale è disponibile anche per alcuni già clienti. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile lancia la nuova promo di Natale

L’operatore sul proprio sito ufficiale ha inserito un nuovo banner dedicato alla promo natalizia che regala 100 Giga aggiuntivi per 30 giorni a tutti coloro che sottoscrivono Kena 6,99 130 GB. Questa offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 500 SMS verso tutti e 130 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 6.99 euro al mese.

Inoltre, la stessa promozione per i nuovi clienti è valida anche sottoscrivendo le altre offerte dell’operatore, ad eccezione di Kena 4,99. La promozione dei 100 Giga risulta valida anche con la nuova offerta in arrivo in queste ore denominata Kena Dati Promo 300GB, che comprende solo 300 Giga di traffico dati a 11,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero.

In questo periodo di festività natalizie, tutte le offerte di Kena avranno il costo di attivazione gratuito. Come indicato dall’operatore sul sito, la promozione con 100 Giga omaggio per 30 giorni sarà valida per le nuove attivazioni effettuate fino al 9 Gennaio 2023. Il costo di attivazione e della SIM è gratuito, per cui come costo iniziale si paga soltanto il costo del primo mese anticipato pari a 6,99 euro e una prima ricarica di 3,01 euro, per un totale di 10 euro. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.