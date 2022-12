Con il Mondiale giunto oramai alla sua fase conclusiva, con semifinali e finali, l’attenzione degli appassionati sportivi è già rivolta nel mese di gennaio, quando torneranno le grandi esclusive per i campionati nazionali e le coppe europee. In vista della riprese dalla Serie A, molte persone già si attrezzano con abbonamenti per lo streaming IPTV.

IPTV, per gennaio nuovi rischi per i clienti

Da anni oramai in Italia, la tv digitale IPTV assicura a tutti gli utenti la possibilità di accedere a ticket omninclusivi che prevedono la presenza di tutti i contenuti di Sky, con tutti i contenuti di DAZN, Amazon Prime Video ed altre piattaforma del mondo streaming.

I rischi però sono molto elevati. Dato che i controlli legati a questa tecnologia aumentano sempre di più, dal mese di gennaio tutti i trasgressori rischieranno una sanzione, il cui valore arriverà sino a 30mila euro. Per i casi più importanti, ossia quelli di recidiva, le autorità competenti potranno anche predisporre il carcere sino ad un massimo di tre anni.

Un fattore di rischio per l’IPTV è anche legato alle truffe. Telegram e WhatsApp infatti pullulano di finti canali e conversazioni in cui vengono venduti finti abbonamenti IPTV a puro scopo di lucro.

